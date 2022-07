“Mostra con i resti della nave greca dal 22 luglio”, Greco: “Tutti i siti accessibili”

Gela. La conferenza stampa di presentazione si terrà il prossimo 18 luglio mentre la mostra sul mito di Ulisse, con i resti della nave greca, aprirà i battenti il 22 luglio, dalle 17. E’ quanto riferisce il sindaco Lucio Greco, che è rientrato a Palazzo di Città, dopo l’isolamento dovuto al Covid, e questa mattina ha avuto un colloquio con il presidente della Regione Nello Musumeci. “Il Comune e la Regione stanno lavorando in sinergia per un evento che ci permetterà di accendere i riflettori sulle nostre bellezze e ricchezze. La Mostra sul mito di Ulisse sarà un’iniziativa di respiro nazionale, sull’onda del grande successo di Forlì, con il relitto della nave greca ritrovato nei nostri fondali. Per l’occasione, tutti i siti archeologici – dice Greco – dalla Torre di Manfria alle Mura Timoleontee, da Bosco Littorio al Castelluccio, verranno resi accessibili per i tanti turisti e visitatori che arriveranno in città”. Ci sono siti storici che purtroppo versano in condizioni precarie, spesso dovute all’assenza totale di interventi. “Voglio lanciare un messaggio a quanti vorranno collaborare con noi e con la Regione per l’ottima riuscita dell’evento – aggiunge il sindaco – l’impegno è massimo e non devono avere timore ad impegnarsi”.