“Mostra può essere nuovo inizio”, Scuvera: “Sindaco coinvolga tutti, città rinasce”

Gela. “Un punto di inizio vero”. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera ritorna sull’inaugurazione della mostra sul mito di Ulisse, che ieri ha aperto ufficialmente i battenti. C’era anche lui, insieme a tante autorità ed esponenti politici, a partire dal presidente della Regione Nello Musumeci. “E’ una mostra riuscita – dice Scuvera – mi congratulo con tutti, con le istituzioni che hanno fatto uno sforzo enorme per organizzarla. Anche io sono convinto che possa essere l’inizio di una fase diversa, fatta di turismo culturale, sostenibilità e industria compatibile. Invito il sindaco a mantenere queste sinergie e ad organizzare un cartellone di eventi collaterali. Allo stesso modo, si dovrebbe intervenire per gli altri siti archeologici. Così, la città rinasce. Coinvolga chi ha competenze e può dare un contributo, anche gratuito. Mi riferisco alla consulta per il decoro urbano e al maestro Giovanni Iudice. Tutti possiamo dare un contributo. La mostra è un esempio di una sinergia tra pubblico e privato, che ha funzionato”. Per Scuvera, che in questo caso mette da parte le differenze politiche, non sono ammissibili divisioni.