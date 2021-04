Moto, Ryan e Fabiano pronti all’esordio nei campionati nazionali di motocross e Civ

“Oggi Fabiano ha lavorato sul set-up cercando di migliorare il feeling con la moto – assicura il padre Davide – Guidava bene e i tempi sul giro, anche a detta di chi lo sta seguendo in pista, sarebbero in linea con le aspettative. Posso dire di averlo visto in sintonia con l’Aprilia ma è ancora presto per cercare il crono nel giro secco”. Il pilota del Civ Junior è portacolori del “Motoclub MX Montelungo” presieduto da Gaetano Riggio. “Siamo veramente orgogliosi – incalza Riggio – di annoverare tra i nostri tesserati due promesse del mondo delle due ruote. Speriamo nell’esordio nel campionato nazionale del tredicenne Ryan Greco. Intanto – aggiunge Riggio – sappiamo che Fiaccabrino ha iniziato a familiarizzare con la nuova Aprilia Rs 250 tra i tornanti del circuito lombardo, Pista Azzurra. Ha tutte le carte in regola per fare bene anche da esordiente nel campionato Aprilia sport Production Civ”.

La prossima settimana i riflettori saranno puntati sul motociclista Ryan Greco, che oggi a Ponzano di Fermo, nelle Marche, ha iniziato a lavorare in vista della prima prova di Motocross categoria 85 Senior selettiva per il centro sud, indispensabile all’accesso al campionato italiano.