Mozione approvata dal consiglio, Giudice: “Intitolare l’ospedale alla memoria di Comunale”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione della mozione che prevede l’impegno per l’amministrazione comunale all’individuazione di una struttura da intitolare al compianto dott. Salvatore Comunale. È stato un privilegio per me presentare questa proposta e, per questo, ringrazio la famiglia del dottore Comunale, la moglie e le figlie, che hanno accolto con piacere la mia idea consentendomi di portarla in aula consiliare dove ha trovato il plauso dell’unanimità dei presenti. Il mio auspicio adesso, come ribadito in aula, è che l’amministrazione si faccia promotrice e portavoce nei tavoli competenti per proporre di intitolare l’ospedale al dottore Salvatore Comunale. Ospedale che ha visto e vissuto la professionalità e l’umanità fuori dal comune del medico, disponibile oltre misura con i suoi pazienti. Doti che lo hanno reso un figlio eccelso della nostra comunità e per questo mi hanno spinto a rendere onore, merito ed imperitura memoria alla sua vita e alla sua devozione alla professione”, dice Giudice.