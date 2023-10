Musealizzazione via Di Bartolo, “costi eccessivi”: Incardona a FdI, “Comune non coinvolto”

Gela. La musealizzazione di via Di Bartolo non va avanti per costi eccessivi. In serata, l’assessore Salvatore Incardona ha risposto all’interrogazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con primo firmatario il consigliere Ignazio Raniolo. Nel corso dei lavori per la posa della fibra ottica, è riaffiorata una necropoli. L’azienda Open Fiber si era fatta carico di un progetto di musealizzazione, aprendo i ritrovamenti all’intera città. Come segnalato dai meloniani, però, oggi quell’area versa in condizioni di assoluta precarietà: sporca e lasciata al proprio destino. I lavori non sono mai partiti.

“E’ una questione di costi e non riguarda il Comune – ha detto Incardona – l’accordo era tra l’azienda e la soprintendenza. Open Fiber aveva previsto un budget di circa 500 mila euro ma dalla soprintendenza hanno fatto sapere che solo per la vigilanza archeologica attiva sono necessari non meno di 600 mila euro. Costi che l’azienda non riesce a sostenere. I lavori dovevano essere avviati già dallo scorso 11 settembre. Open Fiber, mi è stato assicurato, ha intenzione di portare a termine il progetto, magari con un sostegno dalla stessa soprintendenza o di privati. Risulta una diffida della soprintendenza per eventuali danni ai ritrovamenti”. Dovrebbe tenersi a breve un incontro tra i responsabili di Open Fiber e della soprintendenza.