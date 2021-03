Museo del mare e area archeologica Caposoprano, commissione lavora a sopralluogo

Gela. I lavori sono partiti da diverse settimane e la quinta commissione consiliare, che ha competenza in materia di cultura, vuole verificare quale sia lo stato attuale dei cantieri del Museo del mare, a Bosco Littorio. I consiglieri stanno pianificando alcuni sopralluoghi. Non solo nel cantiere di Bosco Littorio, visto che il presidente Rosario Trainito e gli altri componenti Carlo Romano, Sandra Bennici, Gaetano Orlando e Giuseppe Guastella, hanno in programma l’accesso al sito delle Mura Timoleontee, a Caposoprano. Dalla Regione, la scorsa settimana, è arrivato l’annuncio di lavori sia per l’ampliamento del Museo archeologico sia per la realizzazione di un’area provvisoria, a Bosco Littorio, che servirà ad esporre temporaneamente la nave greca, fino alla conclusione dei lavori del Museo del mare.