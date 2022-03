Museo e siti storici, sviluppo culturale della città: Orlando ha incontrato Vullo

Gela. I temi principali sono stati i recenti ritrovamenti archeologici ma anche il prossimo sviluppo del turismo culturale locale, legato al Museo del mare e al riqualificato museo archeologico regionale (in entrambi i casi i lavori sono in corso). Il commissario cittadino di DiventeràBellissima Michele Orlando ha incontrato il soprintendente, Daniela Vullo. “La soprintendente ha confermato le attenzioni che il suo ufficio sta ponendo, segnalando la grande corrispondenza e collaborazione con il presidente della Regione Musumeci e con l’assessorato di competenza. Sono noti i grandi progetti che si stanno realizzando al Museo e nell’area del Bosco Littorio, tutto in fase di completamento”, dice Orlando. Il commissario di Db ha richiamato altri necessari sviluppi su siti importanti. “Mi sono soffermato su queste questioni – dice Orlando – ho preso l’impegno di sollecitare l’amministrazione comunale alla definizione della destinazione di Porta Marina e della Torre di Manfria, mentre riferiro’ al presidente Musumeci sulla soluzione per il Castelluccio. Bisogna dare dimora ai reperti archeologici che si rinvengono man mano, emersi durante lavori in città”, dice ancora. Per Orlando, è fondamentale lavorare insieme alle associazioni e ai cittadini, che vogliono rilanciare l’immagine storica e culturale della città.