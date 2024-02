Museo nave greca, lavori conclusi ma manca data certa di avvio: sopralluogo nelle strutture

Il padiglione che fu temporaneamente usato all’interno del Parco archeologico di Bosco Littorio, per la mostra “Ulisse in Sicilia, I luoghi del Mito” inaugurata il 22 luglio 2022 e chiusa definitivamente il 15 gennaio 2023, rimarrà a disposizione della soprindentenza. Il direttore del parco archeologico Luigi Maria Gattuso ha successivamente guidato un tour all’interno del museo regionale, mostrando ai presenti lo stato di avanzamento dei lavori. Anche in questo caso non c’è ancora una data di apertura.