Napolitano, 26 settembre nell’Aula della Camera funerali laici di Stato

ROMA (ITALPRESS) – La camera ardente del presidente emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, sarà allestita presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica – Palazzo Madama, e rispetterà questi orari di apertura: domenica 24 settembre alle ore 10 per Autorità e parlamentari, dalle ore 11:00 alle ore 18:00 per tutti i cittadini; lunedì 25 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 16:00. Lo rende noto Palazzo Chigi.Le esequie di Stato civili del presidente Napolitano si terranno martedì 26 settembre, alle ore 11:30, nell’Aula della Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio, e saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento.- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).