Crisi bilancio, primo confronto con Ifel: Greco, “avventate parole presidente commissione”

“Stiamo facendo tutto ciò che è previsto dalla normativa, dalla giurisprudenza e dalla Corte dei conti – aggiunge il sindaco – saranno poi i numeri finali a dire se ci sono le condizioni per un riequilibrio. In questa fase così delicata non mi sono per nulla piaciute le affermazioni avventate di un’istituzione come il presidente della commissione bilancio che già parla di dissesto. Non so quali informazioni riesca ad avere ma io eviterei affermazioni come quelle che ha rilasciato. Parlare di dissesto senza avere la conferma tecnica dei numeri non mi sembra corretto. Nessuno vuole perdere tempo e le verifiche che stiamo conducendo, tra mille difficoltà, non sono certamente finalizzate a fare melina o a gettare fumo negli occhi. Stiamo affrontando una tempesta finanziaria che sicuramente non abbiamo generato noi ma che potrebbe incidere ancora per molto tempo sull’ente e sulla città se non si adottano le misure necessarie”. La prossima settimana, così come quelle che l’hanno preceduta, vedrà ancora una volta amministrazione e tecnici al tavolo per delineare possibili sviluppi, anche se i tempi stringono.