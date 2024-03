Nasce il premio “Federica Psaila”, in ricordo della studentessa gelese

Gela. L’associazione ex allievi del Liceo classico “Eschilo” presieduta dalla prof. Maria Grazia Falconeri nella biblioteca del liceo sito in via Eritrea ha presentato la prima edizione del premio artistico-letterario “Federica Psaila”.

All’incontro hanno partecipato i membri del direttivo dell’Associazione e i familiari della giovane dottoranda gelese prematuramente scomparsa il 30 dicembre 2022, cui viene dedicata questa iniziativa culturale.

Il premio, articolato in due sezioni , narrativa e artistica avrà due presidenti di giuria: l’ex Preside Corrado Ferro per la sezione narrativa ed il Maestro Giovanni Iudice per la sezione artistica. Ogni giuria è composta da sei componenti oltre il Presidente.

Ogni concorrente dovrà partecipare inviando una mail all’indirizzo http://l all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 20 Maggio 2024, allegando il file dell’opera ed inserendo nel corpo della mail i dati completi del partecipante , la sezione al quale si intende partecipare e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.