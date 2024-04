Nasce il progetto con Scerra sindaco: “Città non sarà in mano a nisseni e palermitani”

Gela. “Alleanza per Gela” è ufficialmente nata. Ne fanno parte la lista che sostiene la candidatura di Salvatore Scerra a sindaco, quella dei liberali, “Prima Gela”, “Rinnova” e “Avanti Gela” del gruppo dell’ex parlamentare Ars Pino Federico. “Questa non è terra di conquista né per i nisseni né per i palermitani”, ha esordito Scerra. Il consigliere riparte da Palazzo Mattina, dove aveva esordito aderendo a Fratelli d’Italia. Ora, lancia la sfida anche al centrodestra, fuori dal blocco. Con lui ci sono i big dei voti di cinque anni fa, il consigliere Gabriele Pellegrino e il presidente del civico consesso Salvatore Sammito. “I partiti e la classe dirigente del centrodestra hanno dimostrato totale debolezza, sono assenti”, ha detto Federico. A supporto anche l’avvocato Giuseppe D’Aleo, ex assessore. “Faccio un appello agli autonomisti – ha proseguito Federico – insieme nello stesso progetto”. Il percorso è aperto ad altri gruppi di centrodestra e civici. In sala, il consigliere comunale Alessandra Ascia che con il medico Giampaolo Alario hanno indirizzato “Rinnova” su Scerra. Presenti, l’ingegnere Renato Mauro e uno dei liberali di lungo corso Grazio Trufolo. “Il centrodestra ha dato la guida al candidato di Cuffaro e Mancuso”, ha detto ancora Federico. I liberali con Paolo Comandatore sono nel progetto che si pone l’obiettivo di dare priorità al territorio.