Nautico al top della vela internazionale, Liardo al mondiale: “Fiore all’occhiello dell’attività”

Per la prima volta nella lunga storia del Club Nautico un atleta parteciperà al mondiale di classe ILCA 4 under 18 che si terrà in Grecia a Volos dal 22 luglio al 30 luglio, cui parteciperanno 400 giovani di tutto il mondo. È la prima edizione di un mondiale con qualificazione a ranking italiano. Giuseppe Liardo ha acquisito il diritto a rappresentare l’Italia insieme ad altri timonieri. Si aggregherà alla squadra nazionale raggiungendo Volos il 20 luglio per la fase di preparazione al campionato. Lo stesso atleta si è qualificato al campionato nazionale giovanile in singolo di Ravenna sempre nella classe ILCA 4. Grande soddisfazione anche per la qualificazione di Matteo Di Dio nella classe Optimist al campionato nazionale giovanile in singolo di Ravenna.”Il settore vela del Club Nautico è il fiore all’occhiello delle attività sportive”, concludono Trainito, il direttore sportivo Dionisio Nastasi e i responsabili del settore vela Francesco Barone (ILCA) e Salvino Marotta (optimist).