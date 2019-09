NEL QUARTO TRIMESTRE BOLLETTE LUCE E GAS IN RIALZO

MILANO (ITALPRESS) – Sono prevalentemente l’andamento stagionale dei mercati e le criticità internazionali a spingere al rialzo le bollette dell’energia per i clienti in tutela, nel quarto trimestre dell’anno. Condizioni che, osserva l’Arera, dal 1° ottobre per la famiglia tipo portano a un incremento del +2,6% per la bolletta dell’elettricità e del +3,9% per il gas.

Per l’energia elettrica l’aumento finale è il risultato di una crescita dei costi di acquisto dell’elettricità, attenuato da una riduzione degli oneri generali. intero dall’aumento della spesa per la materia prima. Per quanto riguarda una misurazione degli effetti sulle famiglie (al lordo tasse), per l’elettricità la spesa per la famiglia-tipo, nell’anno sarà di 559 euro. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.107 euro. Nel 2019 la famiglia tipo “in tutela” quindi avrà una spesa totale sostanzialmente allineata a quella del 2018, registrando solo un aggiustamento di circa il +1%.

(ITALPRESS).