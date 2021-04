Nelle strutture Asp è allarme per i pochi ausiliari, Nursind: “Servono assunzioni”

Gela. Non solo il blocco del cosiddetto click day per le assunzioni a termine, nelle strutture territoriali dell’Asp le carenze toccano anche il personale ausiliario. L’allarme lo lancia il sindacato Nursind. “I pochi ausiliari in servizio sono gravati di un carico al di fuori delle norme contrattuali e in alcuni casi svolgono turnazioni senza riposo e con un numero notevole di ore di straordinario per far fronte alle numerose e sacrosante richieste da parte delle Unità operative e degli ospedali. Questa Direzione – fanno sapere dal Nursind – non si è ancora organizzata al meglio per assumere personale ausiliario o colmare la forte carenza attraverso la ditta di ausiliarato esterna. Oggi in molte unità operative non si riesce più a garantire un regolare servizio. Operatori che sono spesso chiamati a prestare la loro attività in più unità operative. Senza dimenticare che l’attuale ditta non garantisce i festivi e le notti”.