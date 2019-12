“Nessun obbligo di lavoro in giornate festive”, Corallo: “Dipendenti possono dire di no”

Gela. “I dipendenti non sono costretti a dire sì al lavoro nelle giornate festive”. I vertici provinciali della Filcams Cgil rilanciano l’invito, che ormai hanno posto come cavallo di battaglia. Lo fa il segretario provinciale del sindacato Nuccio Corallo. “La Filcams Cgil conferma la netta contrarietà alle aperture festive nel settore del commercio. La disponibilità al lavoro festivo è una scelta libera e autonoma dei dipendenti – dice riprendendo l’appello sindacale – recenti sentenze confermano questa nostra impostazione. Il datore di lavoro non può imporre al dipendente di lavorare in una giornata festiva e definiscono illegittima l’eventuale sanzione disciplinare a punizione del rifiuto al lavoro festivo, se non vi sia stato preventivamente un assenso per le giornate festive dell’8, del 25 e 26 dicembre”. Le festività natalizie hanno indotto il sindacato a farsi nuovamente sentire.