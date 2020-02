Niente auto, alunni “Solito” senza rischi tra le strade scolastiche: Morgana, “atto rivoluzionario”

Non è la prima volta che la Fiab si fa carico, in città, di questa iniziativa, che potrebbe essere “istituzionalizzata”. In questo modo, si attenuerebbe anche il pericolo che arriva dagli scarichi delle vetture. Domenica mattina, dalle 11, Fiab sarà ai muretti di Macchitella per informare e raccogliere firme da allegare alla proposta che verrà avanzata all’amministrazione comunale.