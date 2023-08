Niente lavoro il 15 agosto, Filcams: “Liberalizzazioni a danno dei lavoratori”

Gela. Ridare la giusta misura al tempo e al valore del lavoro. Anche quest’anno, la segreteria provinciale della Filcams-Cgil sostiene lo stop del lavoro nella giornata di ferragosto, soprattutto nelle attività della grande distribuzione. “Le liberalizzazioni, secondo la Filcams-Cgil, sono sbagliate in quanto non aiutano la crescita economica, creano dumping tra piccola e grande distribuzione, svendono le festività, svuotano i centri storici delle città a favore delle cittadelle del consumo, sviliscono la qualità del lavoro spezzettando la prestazione lavorativa e costringendo i dipendenti ad orari ben poco conciliabili con il riposo. Senza contare che molte sentenze hanno sancito che il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo per il dipendente. Dunque – dice il segretario provinciale Filcams Nuccio Corallo – non resta che lo sciopero, all’insegna dello slogan a Ferragosto carrello mio non ti conosco. Bisogna necessariamente pensare ad un consumo più sostenibile e responsabile, per il bene di tutti. Ci sono poche regole ferree da seguire a Ferragosto e sono tutte piacevoli e salutari: rilassarsi, divertirsi e stare alla larga da qualsiasi forma di shopping. Permettiamo a tutte le lavoratrici e i lavoratori di mollare gli ormeggi il 15 agosto, di passare una giornata con la famiglia e con gli amici e, se è quello che desiderano, di non fare proprio niente. Lasciamo la libertà di scegliere, regolamentiamo le aperture festive e domenicali. Per questi motivi, è stato proclamato lo sciopero regionale per il 15 agosto”.