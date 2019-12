Niente raccolta, rifiuti ovunque e nessuna comunicazione: servizio non effettuato

In Comune, parlano di “problemi tecnici”, al momento non ben chiariti. Non ci sono certezze sulla ripresa in giornata della raccolta. “Tutto questo dimostra come non ci sia un’efficiente comunicazione tra l’azienda e il Comune – dice il responsabile Usb Luca Faraci – non è possibile causare un disservizio di questo tipo, che incide anche sugli operai. Noi siamo stati avvertiti solo nella tarda serata di ieri”.