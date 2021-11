“Niente rimborsi agli universitari per gli affitti”, Di Paola: “Regione non ha provveduto”

Palermo. “Un lungo sonno”, quello della Regione sulla liquidazione delle somme destinate agli studenti universitari, che hanno partecipato ai bandi per contributi economici a copertura degli affitti. Una misura che il governo nazionale ha predisposto per andare incontro a quegli studenti, che anche a causa della pandemia, si sono trovati in difficoltà. Il deputato regionale del Movimento cinquestelle Nuccio Di Paola, insieme all’altro parlamentare grillino Giovanni Di Caro, ha presentato un’interrogazione sul caso, all’Ars. Una vicenda, che secondo lo stesso Di Paola tocca anche tanti studenti fuorisede della città. “È proprio il caso di dirlo – spiegano Di Paola e Di Caro – il sonno della Regione genera mostri, o comunque grandissime difficoltà ai siciliani, che sono arcistufi delle lungaggini e inefficienze, praticamente su tutti i fronti, di questo governo del nulla. Vorremmo capire cosa si aspetta ad erogare agli Ersu di Palermo, Catania, Messina ed Enna, e di conseguenza agli studenti che ne hanno diritto, le somme sostenute per gli affitti, considerato che già a gennaio scorso da Roma è stato stanziato per la Sicilia quasi un milione e mezzo di euro e che gli Ersu hanno da tempo provveduto a stilare le graduatorie. L’erogazione di questi soldi rappresenterebbe una grossa boccata di ossigeno per tante famiglie, in un periodo non certo facile come quello che stiamo vivendo”.