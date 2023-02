No inceneritore, tremila firme raccolte: lettera alle istituzioni, “territorio già fragile”

Gela. Nei mesi non ci sono state molte novità sul destino del progetto per l’impianto rifiuti della Sicilia occidentale. Era stato preannunciato dall’ex governo Musumeci e confermato da quello Schifani. In città, la mobilitazione contro l’inceneritore da oltre 600 milioni di euro è in atto da tempo ed è sorto un comitato, che ha appena annunciato di aver scritto alle autorità europee, alla presidenza della Repubblica e a quella del consiglio, alla Regione ma anche alla deputazione del territorio. “Le oltre tremila firme raccolte testimoniano un diffuso dissenso verso un’ipotesi che trova falle da qualunque aspetto la si voglia leggere, soprattutto nell’assurda collocazione geografica, ed espone il territorio a nuove e vecchie criticità che impediscono quel desiderio, quella volontà ed anche la necessità di cambiamento più volte ipotizzate e persino promesse in qualche caso nelle meravigliose proposte elettorali che finora non solo non hanno avuto alcun riscontro, ma, con questa proposta, si azzoppano definitivamente”, spiegano Paolo Scicolone, Eugenio Catania e Nicolò Di Stefano, che danno parte del comitato locale.