Nomine, Cattaneo ad e Scaroni presidente Enel. Cingolani a Leonardo. Confermati Descalzi (Eni) e Del Fante (Poste)

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali diEnel, Eni, Leonardo e Poste Italiane. Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel convocata per 10 maggio, il Mef – titolare del 23,59% del capitale – ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy(Mimit), la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: 1. Paolo Scaroni (presidente) 2. Flavio Cattaneo (amministratore delegato) 3. Alessandro Zehenter (consigliere)4. Johanna Arbib Perugia (consigliere) 5. Fiammetta Salmoni (consigliere) 6. Olga Cuccurullo (consigliere).Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Eni convocata per il 10 maggio, il Mef – titolare del 4,34% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 25,76% – ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina delnuovo consiglio di amministrazione: 1. Giuseppe Zafarana (presidente) 2. Claudio Descalzi (amministratore delegato)3. Cristina Sgubin (consigliere) 4. Elisa Baroncini (consigliere)5. Federica Seganti (consigliere) 6. Roberto Ciciani (consigliere). Il nuovo collegio sindacale di Eni sarà invece composto dai seguenti nominativi: 1. Giulio Palazzo (effettivo)2. Andrea Parolini (effettivo) 3. Marcella Caradonna (effettivo)4. Giulia de Martino (supplente) 5. Riccardo Bonuccelli (supplente). Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Leonardo convocata per il 9 maggio, il Mef – titolare del 30,2% del capitale – ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: 1. Stefano Pontecorvo (presidente) 2. Roberto Cingolani (amministratore delegato) 3. Elena Vasco (consigliere)4. Enrica Giorgetti (consigliere) 5. Francesco Macrì (consigliere) 6. Trifone Altieri (consigliere) 7. Cristina Manara (consigliere) 8. Marcello Sala (consigliere).All’assemblea degli azionisti di Poste italiane convocata per l’8 maggio, la lista consegnata dal Mef – titolare del 29,26% del capitale e per il tramite di Cassa depositi e prestiti di un ulteriore 35% – prevede un consiglio di amministrazione composto dai seguenti componenti: 1. Silvia Rovere (presidente)2. Matteo del Fante (amministratore delegato) 3. Wanda Ternau (consigliere) 4. Matteo Petrella (consigliere) 5. Paolo Marchioni (consigliere) 6. Valentina Gemignani (consigliere) Il Ministro dell’economia e delle finanze ringrazia i presidenti Lucia Calvosa, Michele Crisostomo, Luciano Carta, Bianca Maria Farina, gli amministratori delegati Francesco Starace e Alessandro Profumo e tutti i consiglieri di amministrazione uscenti per il lavoro svolto e i risultati ottenuti inquesti anni dalle società.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).