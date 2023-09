“Non c’è l’obbligo della certificazione assicurativa cartacea”, annullata multa salata

Gela. Una sanzione, anche piuttosto esosa, irrogata a conclusione di un controllo stradale, in città. Il giovane automobilista che l’ha subita non dovrà pagarla. La prefettura ha annullato il verbale rilasciato dalla polizia stradale. Il giovane venne multato per non aver avuto a disposizione la documentazione cartacea della copertura assicurativa. Mostrò comunque quella rilasciata online e scaricata sul suo smartphone. Gli agenti imposero la sanzione da diverse centinaia di euro. La prefettura ha accolto il ricorso presentato dal legale del giovane, l’avvocato Desiree Iaglietti.