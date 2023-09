Piani di zona e centro Alzheimer, attività va avanti: Pizzardi, “priorità per dare più servizi”

Gela. Le questioni poste ad Asp e alla Regione sono ancora tutte sul tavolo. L’assessore Antonio Pizzardi, insieme al sindaco Lucio Greco, in queste settimane successive al suo insediamento sta verificando le tante emergenze che costellano il sistema sanitario cittadino. Il rafforzamento del personale dell’ospedale “Vittorio Emanuele” è una delle priorità. Il monitoraggio però è complessivo. “Per quello che ci riguarda stiamo mettendo mano alle materie sulle quali abbiamo una competenza diretta – dice Pizzardi – sto lavorando sui piani di zona e nei prossimi giorni, spero entro la prossima settimana, ci sarà il bando per le professionalità necessarie”. L’assessore ha fatto di recente un sopralluogo per l’avvio del centro Alzheimer. “C’è la struttura idonea – dice – ne ho parlato anche con i medici e gli operatori del settore. Ci sono le condizioni per l’avvio. Sarebbe un servizio importante”. Soprattutto, in Comune si aspettano riscontri da Asp per un rafforzamento del personale destinato alle attività di riabilitazione.