Non ci sono i proponenti, niente mozione sulla rinuncia alle indennità: ok a proposte “Rinnova”

Gela. Non è stata neanche trattata la mozione sulla possibile rinuncia alle indennità dei consiglieri e degli esponenti dell’amministrazione comunale, presentata dai rappresentanti di “Liberamente” Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, insieme al leghista Giuseppe Spata. Nessuno dei tre consiglieri, questa sera, era presente in aula, durante la seduta di question time. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ne ha preso atto, con la mozione priva delle condizioni per essere trattata, in mancanza di chi l’ha proposta. L’iniziativa era stata avanzata dai tre consiglieri, soprattutto sulla scorta delle polemiche alimentate nel duello a distanza con il sindaco Lucio Greco, che prima della pausa estiva, durante la trattazione del Pef e del provvedimento sulle tariffe Tari, aveva contestato la tattica dell’uscita dall’aula dell’opposizione. Il primo cittadino aveva parlato di consiglieri che si presentavano in seduta, per poi uscire, ma comunque ottenendo il gettone di presenza. Casciana si era detto disposto a rinunciare a qualsiasi compenso, ribattendo all’avvocato Greco. Poi, la decisione di presentare la mozione, che però non è stata trattata.