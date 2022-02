Non ha la certificazione verde contro il Covid, sospeso un dipendente comunale

Gela. Non ha la certificazione verde, che attesti la vaccinazione contro il contagio da Covid. A Palazzo di Città, è stata disposta la sospensione di un altro dipendente. La proposta, questa volta, è arrivata dal settore demografico, accolta dall’ufficio giuridico. Il dipendente ha informato di non avere il green pass, rilasciato dopo le vaccinazioni contro il Covid. Sarà sospeso dalla propria attività e dalla retribuzione, fino a quando non proverà di aver adempiuto agli obblighi vaccinali. Lo stop, comunque, non si protrarrà oltre il 15 giugno, data indicata dal governo, nella gestione della pandemia.