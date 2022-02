Pulizia e spazzamento, mezzi in via Venezia: ecco le zone dove è vietato parcheggiare

Gela. Il settore ambiente del Comune e la Tekra continuano con la pulizia ordinaria e straordinaria del territorio. Nelle ultime settimane, diverse squadre di operai sono state impegnate nello scerbamento e nello spazzamento meccanico e manuale di varie zone della città, dalla stazione al commissariato di polizia, fino a Fondo Iozza e al centro storico. Adesso si interverrà in un tratto di via Venezia, e per questo è stata emessa una ordinanza del settore polizia municipale. E’ necessario, infatti, che i cittadini collaborino, parcheggiando altrove le loro auto, per permettere ai mezzi che si occupano dello spazzamento meccanico di pulire bene e velocemente tutto. L’ordinanza prevede, dalle ore 04:00 alle ore 10 del 25 febbraio, il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti strade:

– Via Ruggero Settimo, tratto compreso tra la via Recanati e la via Venezia;

– Via Dinomane, tratto compreso tra la via Recanati e la via Venezia;

– Via Jacopo da Lentini, tratto compreso tra la via Recanati e la via Venezia;

In queste arterie cittadine, secondo quanto previsto dal Codice della strada, già 48 ore prima degli interventi la polizia municipale ha provveduto ad apporre la necessaria segnaletica stradale.