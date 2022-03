“Non ha risarcito vittime ma si è ravveduto”, Cassazione: “Valutare libertà per Sultano”

Gela. Decise di collaborare con la giustizia, ormai quattordici anni fa. A seguito di una condanna definitiva a trent’anni di detenzione, il cinquantaduenne Marcello Sultano dovrebbe finire di espiare completamente la propria pena nel novembre del 2028. L’ex stiddaro, che scelse di mettersi alle spalle il suo trascorso di mafia, ha però deciso di chiedere la concessione della libertà condizionale, che gli permetterebbe di anticipare la conclusione del periodo detentivo. E’ sottoposto ai domiciliari. Il legale che lo assiste ha ottenuto una decisione favorevole dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno disposto che la posizione di Sultano venga rivalutata dal tribunale di sorveglianza di Roma, che invece aveva respinto la richiesta di libertà condizionale. L’ordinanza è stata impugnata in Cassazione e i giudici, considerando anzitutto la condizione di collaboratore di giustizia, hanno spiegato che ci sono i presupposti per concedergli il beneficio. Sultano ha cambiato vita e si è “ravveduto”, come sostenuto anche dalla difesa. Il tribunale romano aveva respinto la richiesta, basandosi sulle mancate iniziative risarcitorie in favore delle vittime dei reati, per i quali il cinquantaduenne fu condannato. Sultano, quindi, non avrebbe agito per risarcire le vittime. Un aspetto che secondo la Cassazione non può essere decisivo per il riconoscimento della libertà condizionale.