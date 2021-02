“Non pagò il mantenimento all’ex moglie per difficoltà economiche”, arriva assoluzione

Gela. Per un breve periodo, a causa di una momentanea carenza economica, non riuscì a coprire i pagamenti per il mantenimento, dovuti all’ex moglie. Partì una denuncia, che in primo grado fece scattare la condanna dell’ex consorte, finito a processo. L’uomo spiegò di non aver potuto adempiere agli obblighi, proprio perché impossibilitato sul piano economico. Quella condanna, pronunciata dai giudici del tribunale, è stata impugnata in appello dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Carmelo Tuccio. La Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto il ricorso, pronunciando una decisione di assoluzione, per la tenuità del fatto.