Non picchiarono bambino, assolti due coniugi: genitori minore avevano denunciato aggressione

Gela. Le accuse erano pesanti, aver malmenato un bambino, compagno di giochi del figlio. Dopo una lunga istruttoria, però, sono del tutto cadute le contestazioni mosse a due coniugi. Rispondevano non solo di aver picchiato il minore, ma anche di minacce. Una vicenda che è stata molto difficile da ricostruire, davanti al giudice di pace. E’ stato necessario l’esame del bambino, al centro della vicenda. Su richiesta del legale di difesa, l’avvocato Salvo Macrì, è stato sentito con tutte le tutele del caso. Per il difensore dei coniugi, non ci sarebbe stata alcuna aggressione, anzi i due imputati avrebbero bloccato sul nascere un alterco tra i piccoli che giocavano probabilmente per strada, invitando il bambino a ritornare a casa propria. Nel corso dell’istruttoria, è emerso inoltre che il minore avrebbe, forse insieme ad altri, offeso i coniugi, anche con biglietti dal contenuto scurrile, lasciati sulla carrozzeria della loro auto.