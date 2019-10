LA JUVENTUS SUPERA 2-1 IL BOLOGNA E SI PORTA A +4 SULL’INTER

TORINO (ITALPRESS) – All’Allianz Stadium di Torino, la Juventus ha battuto il Bologna per 2-1 nell’ottava giornata del campionato di Serie A. La squadra di Sarri ha mantenuto così la vetta della classifica portandosi a quota 22 punti, quattro in più dell’Inter che scenderà in campo domani nell’anticipo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Juventus in vantaggio con Ronaldo, che stasera è stato celebrato per i 700 gol in carriera. È stato il portoghese a sbloccare la sfida sfruttando un involontario assist di Krejci, figlio di una chiusura imperfetta, e a calciare forte sul primo palo infilando uno Skorupski non impeccabile. Un Bologna fino a quel momento poco “palpabile” ha rapidamente incassato il colpo e sette minuti più tardi ha trovato il pareggio con Danilo: da una torre a centro area di Mbaye, il difensore rossoblù ha messo a terra il pallone e ha trovato uno splendido gol con un destro di controbalzo finito a fil di palo sul quale nulla è riuscito a fare Buffon. Padroni di casa nuovamente in vantaggio al 9′ della ripresa con Pjanic che, di piatto destro, ha infilato rasoterra dopo che un pasticcio di Soriano aveva permesso a Ronaldo di calciare in porta e la respinta di Bani era carambolata proprio sui piedi del bosniaco lesto a insaccare.

(ITALPRESS).

window._ttf = window._ttf || [];

_ttf.push({

pid : 40524

,lang : “en”

,slot : ‘.article .entry-content > p’

,format : “inread”

,css : “margin: 10px 0px 0px;”

});

(function (d) {

var js, s = d.getElementsByTagName(‘script’)[0];

js = d.createElement(‘script’);

js.async = true;

js.src = ‘//cdn.teads.tv/media/format.js’;

s.parentNode.insertBefore(js, s);

})(window.document);