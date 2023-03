“Non ragioniamo su accordi elettorali”, Licata: “Pd? Se ci chiamano possiamo discutere”

Gela. “Una scelta non l’abbiamo ancora fatta. Siamo aperti al confronto con tutti”. I civici di “Una Buona Idea”, che da qualche tempo hanno ormai archiviato l’esperienza Greco, lasciando la giunta e uscendo dalla maggioranza, sono un pezzo piuttosto “ricercato” in questa fase embrionale che porterà alle amministrative del prossimo anno. Al loro interno, si lavora ad una riorganizzazione ed entro aprile verrà definito il nuovo direttivo, con le relative cariche. Un punto rimane fermo, “siamo nati civici e così rimaniamo”, precisa il segretario Rino Licata. Da diverse settimane, lo stesso Licata sta sondando parecchie proposte arrivate da altri gruppi. Anche in settimana ci sono state riunioni. La linea è tracciata dalla dirigenza, insieme all’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano e ai consiglieri comunali Davide Sincero e Rosario Faraci. “Siamo interessati a costituire un tavolo di lavoro per un programma che possa aiutare la città – aggiunge Licata – una scelta non l’abbiamo ancora fatta”. Un dialogo in stato più avanzato pare esserci con un gruppo di forze centriste e terzopoliste ma una conclusione va ancora sancita. “Il Pd? Se i dem dovessero contattarci per discutere di un progetto rivolto alla città, noi andremo sicuramente – dice ancora il segretario di “Una Buona Idea” – noi vogliamo metterci la faccia e non ne facciamo una questione di intesa elettorale”. Dal gruppo che fondò l’alleanza fuori dai partiti di quattro anni fa, confermano di aver del tutto rinunciato a qualsiasi percorso che possa intrecciarsi con il cammino dell’attuale giunta Greco.