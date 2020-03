Non si riescono a trovare 35 camerieri, barman e cuochi, Grimaldi: il lavoro c’è eccome

Gela. Il lavoro c’è ma non ci sono i lavoratori. Accade nel settore della ristorazione, dove ci sono almeno 35 posti tra camerieri, barman, banconisti e cuochi. Lo dice Armando Grimaldi, presidente di Fipe Confcommercio. Ci sono attività ristorative esistenti che si rinnovano, ideando nuovi menù ed inserendo piatti dell’antica tradizione siciliana, i commercianti del centro storico fanno le collette per auto finanziarsi e creare eventi.

Nel primo semestre del 2015 la Confcommercio Ascom Gela ha attivato due corsi SAB (ex REC) con quasi 40 partecipanti che nel breve periodo apriranno altrettante attività legate alla ristorazione, almeno quattro bar, infatti, sono in procinto di essere inaugurati e presto i lidi balneari riapriranno i battenti con tutti i servizi annessi di bar, gelateria, panineria, pizzeria e ristorante.

“Moltissime sono le richieste di personale addetto ai servizi di sala-bar e cucina – dice Trainito – che mi arrivano da parte dei titolari di dette aziende, anche su facebook vedo moltissimi annunci di ricerca personale, incentivati anche dagli sgravi fiscali del Jobs Act e dal progetto Garanzia Giovani. Tuttavia, pur attingendo alla banca dati dei ragazzi che si sono qualificati presso l’Istituto Alberghiero di Gela dove insegno, non riesco a soddisfare le richieste delle aziende; ad oggi ho la possibilità di inserire nel mondo del lavoro circa 35 unità con qualifiche di barman, cameriere ai tavoli, banconisti e cuochi”.

“Nella qualità di presidente della FIPE di Gela il mio impegno è quello di rendere un servizio utile ai nostri associati occupandomi di incrocio domanda-offerta, e mi rendo conto che l’offerta supera di gran lunga la domanda; invito, pertanto, tutti gli imprenditori in cerca di personale ed i giovani in cerca di occupazione nell’ambito della ristorazione, a recarsi con il curriculum vitae presso gli uffici di Confcommercio Ascom Gela siti in via Cicerone, 104/10 o chiamare il numero di telefono 0933/939718”.