“Non siamo interessati ai nomi”, Alario: “Tentativo Di Paola apprezzabile, ma è complesso”

Gela. Dalla ridda dei nomi dei potenziali candidati a sindaco, per ora, preferiscono tirarsi fuori. I moderati, che negli ultimi mesi hanno seguito l’evolversi dell’agorà politica con progressisti e civici, sono concentrati soprattutto “sui programmi”. Da tempo, parlano in maniera corale, rivedendosi tutti nel tavolo partito già lo scorso anno. “Ho sentito di criteri per la scelta del candidato della coalizione – dice Giampaolo Alario tra i fondatori di “Rinnova” – è una cosa che ci interessa poco. Non eravamo presenti all’ultima riunione. Seguiamo con molto interesse quello che accadrà e devo dire che apprezziamo il tentativo avviato dal parlamentare regionale Nuccio Di Paola. Però, mi sembra che tutto stia diventando piuttosto complesso”. Alario, al pari delle altre anime moderate, non si discosta da convinzioni piuttosto consolidate. “Prima di parlare di nomi – sottolinea – mi soffermerei sui programmi e sulla coalizione. Noi un progetto per la città e le liste ce le abbiamo e sono pronti. Non dimentichiamo che è una fase molto difficile per questo territorio. Non ci interessano le poltrone comode. Serve un gruppo di persone che sia conscio delle difficoltà. Ogni ragionamento, soprattutto quello in essere, dovrebbe partire da un passo indietro di tutti. Chiunque abbia legittime velleità personali, dovrebbe fare appunto un passo indietro. Un candidato, che sia assolutamente condiviso, potremmo decidere di appoggiarlo. Ma servirà comunque un percorso senza veti per nessuno. In caso contrario, penso che proporremo un nostro nome. Peraltro, mi pare che tra i criteri di scelta indicati dall’agorà ci sia quello della rappresentatività e il nostro tavolo, sempre più affiatato, è composto da cinque gruppi”.