“Non sono in regola”, ordinanze di sgombero per residenti negli alloggi Iacp

Gela. Hanno occupato abusivamente gli alloggi dello Iacp. Dalle verifiche condotte, è emerso che le loro posizioni non sono sanabili e quindi devono lasciare gli immobili, dove vivono insieme alle loro famiglie. I provvedimenti, in totale quattro, sono stati emessi dagli uffici comunali del settore patrimonio, nei confronti di altrettanti occupanti abusivi. E’ stato accertato che non sono nelle condizioni per essere inseriti in graduatoria o che comunque non hanno mai presentato istanza. Ad inizio anno, lo Iacp ha inoltrato un elenco degli occupanti non in regola.