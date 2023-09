“Non sono un mafioso”, Cassara’ si difende: “Mai imposto a Scilio di non aprire l’attività”

Gela. “Non sono un mafioso. Non ho mai mandato nessuno a minacciare Scilio per non fargli aprire l’attività”. Si è difeso su tutta la linea Emanuele Cassara’, che venne arrestato a conclusione di un’inchiesta coordinata dalla Dda di Caltanissetta. Secondo le accuse, avrebbe preteso che Saverio Scilio, un ambulante di frutta e verdura, non aprisse un punto vendita in centro storico. Per gli inquirenti, non voleva concorrenza nella sua zona e si sarebbe mosso con metodo mafioso. “Nei pressi della mia attività – ha detto davanti al collegio penale del tribunale e rispondendo alle domande del suo legale Flavio Sinatra – ci sono altre rivendite di frutta e verdura. Non ho mai avuto problemi con nessuno. Anche con Scilio avevo buoni rapporti e non so perché mi abbia accusato”. Nell’indagine sono confluite le posizioni di Marco Ferrigno e Massimo Terlati, accusati di aver materialmente imposto a Scilio di non aprire in centro. “Li conosco ma non gli ho mai chiesto di andare a minacciare Scilio, non esiste”, ha sottolineato. Ferrigno e Terlati, difesi dal legale Cristina Alfieri, ne rispondono in abbreviato.