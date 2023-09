Comunicazione interdittiva antimafia, Tar annulla per un imprenditore: “È illegittima”

Gela. La comunicazione antimafia interdittiva va annullata. L’ha deciso il Tar Palermo accogliendo il ricorso presentato dal legale di un’azienda (poi messa in liquidazione) e di un imprenditore del gruppo Mendola. Tre anni fa, dopo verifiche, la prefettura nissena, sulla base di indicazioni giunte da quella di Gorizia, rilasciò l’interdittiva. Si faceva richiamo ai precedenti penali dell’imprenditore e ai procedimenti attualmente in corso (anche per corruzione) e ancora alla misura della sorveglianza speciale, impostagli nel 2020 per la durata di un anno e sei mesi, con obbligo di soggiorno. La difesa, sostenuta dal legale Fabio Fargetta, ha impugnato l’atto emesso dalla prefettura nissena che poneva vincoli stringenti all’azienda e all’imprenditore, che intanto aveva lasciato la carica di amministratore nel 2019 pur mantenendo quote. I giudici palermitani del Tar non hanno accolto la parte del ricorso incentrata su un presunto mancato obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento che “non è previsto trattandosi di procedimenti intrinsecamente caratterizzati da profili del tutto specifici connessi ad attività di indagine”. Decisivo per l’annullamento invece si è rivelato l’esito favorevole dell’azione proposta contro la misura della sorveglianza speciale, revocata dalla Corte di appello di Caltanissetta. La misura quindi non era definitiva, così come necessario in materia di comunicazione antimafia interdittiva.