Nord 2, sì Suap a fotovoltaico della “Scerra Holding”: Lipu, “c’è contrasto con norme”

Gela. Sull’area Nord 2 dell’ex Asi, ritornata al centro di tante attenzioni soprattutto in tempi di Pnrr e Zes, sono tanti i fronti aperti e l’amministrazione comunale, insieme al dirigente Emanuele Tuccio, sta cercando di arrivare ad una soluzione condivisa. Più volte, forti allarmi sono giunti dal responsabile della Lipu-Riserva Biviere, Emilio Giudice. L’area industriale, infatti, fu infrastrutturata ma senza un vero progetto ambientale, a compensazione. Anche su questo versante sono in corso verifiche, che coinvolgono la Regione. Servono non meno di dieci milioni di euro per la progettazione. A Palazzo di Città, è partita l’attività della commissione Sic-Zps, che su questo tema avrà un ruolo importante. Negli uffici comunali, però, qualcosa si muove, anche se per progetti che comunque ricadono su strutture già avviate e in produzione. Il Suap, affidato all’architetto Tuccio, ha autorizzato l’installazione di un sistema fotovoltaico nel capannone del gruppo “Scerra Holding”, che ricade proprio nell’area Nord 2 dell’ex Asi. Il provvedimento è stato pubblicato e il dirigente ha dato il via libera. Nell’atto, viene precisato che l’impianto sarà realizzato in un sito produttivo già avviato. I pannelli fotovoltaici sono considerati in un contesto di “generazione elettrica innovativa con l’utilizzo della fonte rinnovabile solare”, è riportato nell’autorizzazione. Quindi, determinerà “produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti”, “risparmio di combustibili fossili”, “nessun inquinamento acustico”, la compatibilità con “esigenze di tutela architettonica o ambientale” e “l’utilizzo per l’installazione di superfici marginali”. Dal provvedimento emerge che la realizzazione dell’impianto da 498,96 Kwp rientra tra le “opere indifferibili e di pubblica utilità”. Per il dirigente, inoltre, servirà anche ad esigenze produttive dell’azienda, “contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio con utili riflessi anche sul piano occupazionale”. Dal Suap, dopo la fase di verifica, arriva la conferma che la linea seguita è quella di contemperare esigenze ambientali e produttive, come spiegò lo stesso Tuccio quando venne rilasciata l’autorizzazione per il progetto “Argo-Cassiopea” di Enimed. Sull’area Nord 2, però, rimangono tanti punti irrisolti e non a caso, anche sul sistema fotovoltaico del capannone della “Scerra Holding”, dalla Lipu-Riserva Biviere sono arrivate indicazioni di non realizzabilità. Per Emilio Giudice, come indicato in conferenza dei servizi e nelle note rilasciate, l’iter è “improcedibile”, pur in presenza dei pareri favorevoli rilasciati dagli uffici tecnici del Comune e di Irsap. Giudice, in più di un’occasione, ha richiamato il piano di risanamento e il piano di gestione e l’impossibilità, senza una vera compensazione ambientale, di autorizzare interventi nella zona Nord 2.