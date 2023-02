“Norma royalties inutile”, Siragusa: “Con Greco 18 milioni da Eni e non ha fatto nulla”

Gela. “Una norma inutile”. Il segretario dem Guido Siragusa va dritto al punto e conferma la linea del partito rispetto alla destinazione dei fondi royalties. “Direi che l’elefante ha partorito il topolino – spiega – è stata data la possibilità al sindaco e alla sua amministrazione di usare per la spesa corrente i fondi destinati al risanamento ambientale e ai pazienti affetti da gravi patologie. Otto milioni di euro, purtroppo, non risolveranno i problemi. E’ una norma che lascia fuori il rendiconto 2021, il previsionale 2022 e il pluriennale. Peraltro, è proprio la norma a ribadire che dal 2013 e fino ad oggi i fondi royalties sono sempre stati vincolati e questo penso non dovrebbe far stare tranquillo il sindaco. Dal 2013 ad oggi, Eni ha versato nelle casse del Comune circa cento milioni di euro. Da quando ha avuto inizio l’amministrazione Greco, sono diciotto milioni di euro ma non è stato fatto nulla. Magari, l’amministrazione comunale, sempre che la norma risulti legittima, potrà usare i fondi royalties per coprire la spesa ma i cittadini sono certo che non saranno per nulla contenti. Quelli delle royalties estrattive sono fondi della città e i vincoli previsti vanno nella direzione di un uso mirato che fino al prossimo 31 dicembre invece verrà sospeso, per essere riattivato dal 2024. E’ una norma che non servirà a molto. Il governo regionale di centrodestra e la giunta Greco si stanno caricando di pesanti responsabilità”. L’esponente dem negli scorsi giorni aveva ipotizzato un eventuale ricorso contro l’emendamento royalties. “Ricorso? Non c’è bisogno – continua – questa norma non sarà retroattiva ma avrà efficacia per il periodo in corso e fino al 31 dicembre, almeno da quello che si comprende. Diciamo che si fa ricorso da sola. Da un parlamento regionale che in piena crisi economica pensa all’aumento delle indennità non c’era da aspettarsi molto altro e nonostante quanto sostenuto da qualcuno il Pd si è espresso contro l’emendamento royalties”.