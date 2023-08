“Notte bianca”, eventi e spettacoli in centro storico: tracciate le prime linee organizzative

Sono state tracciate le linee guida per garantire l’animazione di corso Vittorio Emanuele, da piazza Martiri della Libertà fino a piazza Salandra. La presenza di band musicali, cafè concerto, artisti e artigiani sarà assicurata in diverse zone del centro. Ai commercianti (anche non food) sarà chiesto di garantire l’apertura serale delle proprie attività a partire dalle 19. Domani pomeriggio un nuovo incontro per definire nei dettagli il programma.