Nove nuovi casi Covid in città, otto guariti: curva totale a 114, Mazzarino zona rossa

Gela. Nove nuovi casi di positività al Covid, in città, nelle ultime ventiquattro ore. I guariti, invece, sono otto. La curva complessiva dei contagiati è a 114. Non si registrano nuovi ricoveri, almeno in base ai dati forniti da Asp. In provincia, i nuovi casi sono di 15 pazienti di Mazzarino, 3 di Caltanissetta, 2 di Sommatino e 2 di Vallelunga Pratameno.