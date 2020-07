Nubi nere sul Gela FC, Antonio Alabiso e Umberto Cuvato tornano nel Gela

Si muove, e tanto, il Gela di Maurizio Melfa, Emanuele Alabiso e Salvatore Spadaro. Intanto la Lnd Sicilia ha accolto la richiesta di cambio di denominazione. Addio all’Amatori. La squadra si chiamerà semplicemente Società Calcistica Gela, con colori biancazzurri. La società si sta ulteriormente strutturando. Mirko Fausciana è stato riconfermato in panchina ma uno degli acquisti top estivi è sicuramente Antonio Alabiso, storica figura che svolgerà il ruolo di responsabile amministrativo. La sua esperienza e competenza di carte federali sono una garanzia. Il campionato? Il quinto posto in Seconda categoria e i quarti di Coppa garantiscono il ripescaggio in Prima categoria. I tifosi premono per la Promozione ma non sarà facile. Il doppio salto è stato garantito l’anno scorso all’Akragas ma tutto dipenderà da quante squadre si iscriveranno nei rispettivi campionati. In caso di possibilità il Gela la coglierà al volo. Tanti contatti già avviati ma la categoria avrà la sua importanza nelle accettazioni dei calciatori. A Maurizio Nassi è stato chiesto ancora di giocare e affiancare Mirko Fausciana in panchina. Il bomber ci pensa. Tra i ritorni certo anche quello dell’ex team manager del Gela di serie D, Umberto Cuvato. I lavori sono in corso.

Ovviamente ogni progettualità passa dalla riapertura dello stadio, chiuso da quasi tre anni.