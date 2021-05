Numeri Covid diminuiscono ancora, 6 contagi e 45 guariti: un altro decesso in città

Gela. Scende ancora il numero complessivo di contagiati dal Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono solo sei i casi riscontrati, tutti in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono, quarantacinque. La curva totale scende a 481 positivi. C’è però un decesso, che fa salire il totale dei morti per Covid a 73. Un paziente, già in isolamento, è stato ricoverato in degenza ordinaria; due, invece, sono stati dimessi. In provincia, i nuovi contagiati sono 5 pazienti di Riesi, 4 di Niscemi e 3 di Caltanissetta. I guariti, 12 di Caltanissetta, 10 di Niscemi, 7 di Bompensiere, 6 di Riesi, 3 di Serradifalco, 1 di Acquaviva Platani, 1 di Butera, 1 di Delia, 1 di Mazzarino, 1 di Mussomeli e 1 di San Cataldo. Un altro decesso segnalato a San Cataldo.