“Numeri dell’hub ci stanno portando fuori dall’emergenza”, Di Stefano: “Serve serietà”

Gela. Con i numeri del contagio da Covid che in città sono ai minimi, dopo mesi di massiccia diffusione del virus, l’amministrazione comunale punta tutto sull’hub vaccinale, attivato al PalaCossiga. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, dopo le prime polemiche, richiama numeri ritenuti incontrovertibili. “La priorità più grande, in questo momento, è tornare alla vita e non polemizzare su questioni che hanno come conseguenza finale sovvertire le priorità a discapito, peraltro, non soltanto di una campagna vaccinale ma degli operatori dell’hub che stanno svolgendo benissimo il loro lavoro, senza concedersi un attimo di respiro e per questo li ringrazio. Noto con dispiacere, una non meglio specificata polemica sollevatasi sull’andamento dell’hub vaccinale che, lo ricordo – dice – solo ieri ha registrato un numero esorbitante di somministrazioni, ben mille. Con numeri così, con un andamento così e con la serietà e l’impegno che gli operatori, tutti, stanno dimostrando ritengo inopportuno dare luogo a sterili polemiche, ma il ruolo mi impone di non fare finta di nulla e la coscienza mi impone lo stesso. Registro un tentativo che, va subito detto, non troverà terreno fertile, di placare gli entusiasmi di una città che ha visto nella campagna vaccinale e nell’hub, le prime vere speranze per tornare ad esistere e c’è il tentativo di sporcare il duro lavoro compiuto in questi giorni dai tanti che stanno dedicando il loro tempo a cercare di far funzionare tutto. Lo dico con orgoglio, tutto sta funzionando”. L’assessore fa riferimento alla soddisfazione degli utenti e al fatto che i numeri dei vaccinati siano in costante incremento.