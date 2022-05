Nuova tangenziale, ultimo sì dalla Regione: Anas chiude iter, si passerà alla gara

Gela. L’autorizzazione idraulica unica, rilasciata dopo circa sei mesi dall’Autorità regionale di bacino, come abbiamo già riferito ha sostanzialmente chiuso la fase istruttoria del progetto per la nuova tangenziale. Si tratta di un investimento da oltre 300 milioni di euro, disposto da Anas. E’ un’opera infrastrutturale di massima priorità e nelle prossime settimane si dovrà giungere a completare le fasi per la gara. Come ha ricordato il senatore Pietro Lorefice, che ha seguito da vicino tutte le fasi, l’affidamento dovrà concludersi entro fine anno. Ieri mattina, l’ingegnere Raffaele Celia, responsabile territoriale Anas Sicilia, ha firmato, in qualità di commissario straordinario dell’opera, il dispositivo di conclusione della conferenza di servizi. Era stata avviata dal commissario lo scorso febbraio e, in seguito all’acquisizione delle autorizzazioni di tutti gli enti territorialmente competenti, si è chiusa ieri con determinazione favorevole, con il raggiungimento dell’intesa Stato-Regione anche a fini della localizzazione dell’opera. Il consiglio comunale si era espresso favorevolmente anche sulla variante per l’opera.