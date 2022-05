Rogo in via Orsi, panico tra i residenti: “Con la mia bambina in strada per paura”

Gela. “Ho dovuto svegliare la bambina di notte e correre in strada in attesa che i vigili del fuoco mettessero in sicurezza l’area. Le fiamme dalla Smart hanno raggiunto presto gli allacci del gas. Il calore ha compromesso una porzione del prospetto del nuovo condominio”. A parlare è un residente del rione Caposoprano avegliato dal boato e dalle fiamme che hanno lambito il condominio di via Paolo Orsi. L’uomo, che ha dovuto evacuare casa, costrungendo a scendere in strada anche i suoi famigliari, è scosso dalle conseguenze dell’ennesimo atto incendiario verificatosi la notte scorsa. “Mia figlia è ancora traumatizzata – commenta l’uomo – per avere dovuto assistere al rogo. Era ancora in pigiama. L’ho svegliata alle 2.30 della notte”.