“Nuove” commissioni, convocata capigruppo: si decide sullo schema definitivo

Gela. Il progetto di “rinnovo” delle commissioni consiliari, che la scorsa settimana è stato approvato dall’assise civica, ora dovrà superare la prova dello schema conclusivo, per riorganizzarle e collocare ogni esponente, anche in quelle di nuova costituzione, che in totale sono tre. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ha convocato, per lunedì, una riunione dei capigruppo. All’ordine del giorno, anche per cercare di chiudere prima possibile questo capitolo, c’è proprio la composizione delle commissioni, sintetizzata nella cosiddetta “griglia”, che verrà valutata da tutti i gruppi, di maggioranza e opposizione. “La proposta c’è e verrà sottoposta alla verifica dei consiglieri – spiega Sammito – ho cercato di assicurare piena partecipazione a tutti, ragionando su un principio di competenze professionali e di esperienza. Se ci saranno aspetti da smussare o rivedere, sempre che sia possibile, lo faremo”.