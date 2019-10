“Nuove tecnologie Eni passano da Gela e Ravenna”, Descalzi: “Poi le lanciamo in giro per il mondo”

Roma. Dopo la recente inaugurazione della nuova green refinery, nello stabilimento di contrada Piana del Signore, è stato l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi a ribadire la centralità del sito locale e di quello di Ravenna. Per il manager, sono due poli fondamentali, anche di ricerca. “L’Italia è diventato per noi, non più un centro di produzione petroliera ma un centro di produzione tecnologico importantissimo. Tutti i nostri centri di ricerca sono in Italia – ha spiegato nel corso degli “Eni award” – i ricercatori sono in Italia e tutte le tecnologie proprietarie che abbiamo sviluppato le abbiamo sviluppate in Italia, le implementiamo a Gela o a Ravenna e poi le lanciamo in giro per il mondo”. Il sito locale, quindi, viene ritenuto strategico per l’applicazione immediata delle nuove tecnologie della multinazionale.