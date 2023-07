Nuovo centro comunale raccolta, giunta aggiorna prezzario: chiesti altri fondi per atti di gara

Gela. L’assenza di un centro comunale di raccolta è ancora oggi una falla nel sistema locale del ciclo dei rifiuti. A fine giugno, il gup del tribunale ha disposto il rinvio a giudizio per funzionari comunali e imprenditori dell’azienda Tekra, rispetto a presunte irregolarità nella gestione di un’area del cantiere del gruppo campano che era stata adibita proprio a centro comunale di raccolta, seppur provvisoriamente. Due anni fa, il progetto di un nuovo Ccr, da realizzare a Macchitella, ottenne l’ok della Regione, con un finanziamento di poco superiore al milione di euro. Da allora, però, la procedura non è stata conclusa. I lavori non sono mai partiti. Oggi, in giunta, è stato mosso un passo dovuto ma importante. Si è proceduto all’aggiornamento dei prezzari per l’intero progetto. Era un passaggio richiesto dagli uffici palermitani. Il decreto di finanziamento vero e proprio venne notificato in Comune lo scorso aprile. La delibera di giunta, immediatamente esecutiva, è stata varata.