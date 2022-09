Nuovo regolamento per il trasporto disabili, in aula manca il numero legale

Gela. Non è bastata la sospensione per superare dubbi legati al regolamento per il trasporto disabili, altro tema delicato per l’amministrazione del sindaco Lucio Greco. Al rientro in aula, è mancato il numero legale. Dopo l’approvazione degli atti del nuovo servizio rifiuti, è stata l’assessore Nadia Gnoffo a presentare il regolamento, insieme al dirigente Maria Morinello. Una prima richiesta di chiarimento l’ha avanzata il consigliere civico Valeria Caci, rispetto alla mancanza del parere della commissione H, rifacendosi ad una nota di Asp. Parere che l’assessore Gnoffo, il dirigente Morinello e il segretario generale hanno comunque escluso possa essere vincolante. Il consigliere di “Rinnova” Alessandra Ascia ha invece preannunciato la presentazione di un emendamento rispetto ad alcuni punti del regolamento, rifacendosi a pronunce di Anac.